根據上市規則，廣汽集團在廣汽租賃是次持股被動地降低，按例將視之為出售交易，但不會對集團造成任何損益。同時由於東方匯理個人金融股份亦為其另一間主要共同控制實體公司廣汽匯理汽金的主要股東，因此在是次廣汽租賃增資擴股交易上，亦按例視為關連交易。今次交易僅需按例發公告披露，豁免刋發通函、刋發財務顧問意見等要求。

廣汽集團表示，是次廣汽租賃增資擴股，擬用於充實營運資金、業務擴張，以促進集團的新車銷售。截至2023年底，廣汽租賃的資產淨值達18.87億元人民幣，稅後溢利達6553.8萬元人民幣，按年減少31.83%。

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