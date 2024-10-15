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Lalamove調查：45.5%受訪中小企憂慮香港商業前景

本港送貨平台Lalamove一項中小企問卷調查顯示，45.5%的受訪商戶對香港未來12個月的商業前景感憂慮，僅22.4%趨向正面，而運輸成本上升、租金成本高昂及港人離港消費，是中小企營商面臨的三大挑戰。

調查訪問超過300名商業用戶，受訪商戶對未來12個月可能面臨的主要挑戰進行評分，5分代表挑戰最大，1分代表最小挑戰，超過60%受訪商戶將運輸成本高昂評為4或5分，其他挑戰依次是租金成本高昂（57.24%）、港人離港消費（52.17%）、資金周轉困難（37.04%），以及人手短缺（34.24%）。

Lalamove香港區總經理周嘉健指，是次調查反映中小企憂慮營商前景，面對高昂的運輸物流和租金成本壓力。目前正值香港經濟復甦關鍵時期，該公司將持續提供具競爭力的解決方案，與商戶拍住上克服困難，成為中小企客戶的強大後盾。

Lalamove母企拉拉科技月初曾遞表港交所（0388）申上市。

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