美債息降，息差收窄及倒掛擴闊，金龍指數逾兩周低，美股下跌。業績期，ASML訂單僅為市場預期的一半，同時下調2025年業績指引，高盛等華爾街大行業績報喜。ASML股價重挫16%，拖累英偉達等晶片股重挫。得益於股票交易收入增長，高盛三季度利潤飈升45%，花旗的市場部門創出至少十年來最佳業績表現。美國銀行的投銀和交易業務表現以及淨利息收入均超過分析師預期。LVMH集團三季度時裝皮具產品銷售意外下滑，受中國高端消費降溫拖累。
特朗普強調自己以關稅為重的經濟政策將刺激增長，試圖打消外界對於他的經濟計劃會推高通脹的擔憂。歐盟據悉已準備好美國商品報復清單，以應對特朗普若當選並對歐盟加徵關稅的潛在威脅。
三藩市聯儲行長Daly表示，隨著通脹和勞動力市場降溫，聯儲局必須保持警惕以維護經濟增長。紐約州製造業活動重回萎縮區間。紐約聯儲調查顯示，預期將拖欠債務的消費者比例升至2020年4月以來最高。全美零售聯合會預測假日季銷售增速將低於去年同期。
道瓊斯工業平均指數收跌324點，跌幅0.76%，報42740點。標普500指數收跌44點，跌幅0.77%，報5815點。納斯達克綜合指數收跌187點，或1.02%，報18315點。
聯合健康跌8.11%，報556.29美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累322點，而麥當勞升1.13%，報313.34元，貢獻道指22點。
科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報233.85元，升1.1%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報165.46元，升0.3%，亞馬遜(美：AMZN)收市報187.69元，升0.07%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報586.27元，跌0.7%，英偉達(美：NVDA)收市報131.6元，跌4.68%，微軟(美：MSFT)收市報418.74元，跌0.09%，Tesla (美：TSLA)收市報219.57元，升0.18%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.8%，報520點。德國DAX指數收跌0.12%，報19486點；法國CAC 40指數跌1.06%，報7521點；英國富時100指數收跌0.53%，報8249點。
納斯達克中國金龍指數收跌5.92%，報6943點。
美國2年期債息曾跌最多0.78%，是10月10日後最大跌幅，當日跌幅為1.81%。低見3.9244厘，是10月4日3.6848厘後最低。收市報3.9454厘，是10月4日後收市新低，當日報3.9217厘。
美國10年期債息曾跌最多1.87%，是10月1日後最大跌幅，當日跌幅為2.31%。低見4.0238厘，是10月9日4.0042厘後最低。收市報4.0317厘，是10月8日後收市新低，當日報4.0119厘。
美2年期10年期債息差曾收窄至7.179基點，是10月10日2.248基點後最窄。收市報8.202基點，是10月9日後收市最窄，當日報4.684基點。
美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至61.482基點，是10月10日61.845基點後最闊。收市報60.573基點，是10月8日後收市最闊，當日報62.957基點。
金龍指數曾跌最多6.17%，是10月8日後最大跌幅，當日跌幅為8.05%。低見6924.88點，是9月26日6674.47點後最低。收市報6943.39點，是9月25日後收市新低，當日報6276.82點。連跌2日，累計跌594.12點，對上一次連跌2日是10月9日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是10月8日。
道指曾跌最多0.84%，是10月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.23%。低見42703.17點，是10月11日42507.53點後最低。收市報42740.42點，是10月10日後收市新低，當日報42454.12點。
標指曾跌最多0.94%，是10月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.12%。低見5804.48點，是10月11日5775.09點後最低。收市報5815.26點，是10月11日後收市新低，當日報5815.03點。
納指曾跌最多1.35%，是10月1日後最大跌幅，當日跌幅為2.25%。低見18252.52點，是10月11日18208.44點後最低。收市報18315.59點，是10月10日後收市新低，當日報18282.05點。
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