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港股ADR跌229點 夜期低水223點 七牛智能上市

美股向下，港股ADR跌229點或1.13%，報20090點，即月恒指夜期跌265點，報20096點，夜期低水223點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌4.91%，折合報412.59元；阿里巴巴（9988）跌5.53%，折合報98.87元；美團（3690）跌8.66%，折合報167.11元；匯控（0005）跌1.19%，折合報68.08元；建行（0939）跌3.31%，折合報5.89元。

道期現跌0.002%；標期現升0.04%；納期現升0.11%。日本東證指數現跌0.91%；韓國KOSPI指數現跌0.92%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.34%。

VIX指數隔晚升4.77%或0.94點，報20.64點。

紐油現升0.53%或0.37美元，報70.96美元；布油現升0.52%或0.39美元，報74.64美元；金價現跌0.08%或2.21美元，報2660.37美元；LME 銅期貨隔晚跌1.33%或129美元，報9530.5美元。比特幣現升0.43%或286.69美元，報66767.07美元；美國10年期債息現升0.14%或0.0058厘，報4.0375厘。

今日焦點股份可留意：

七牛智能（2567）上市，定價2.75元。

豐德麗（0571）全年虧損5.11億不派息，《九龍城寨之圍城》全球票房1.1億美元。

中國住建部伙人行、財政部周四開記者會，促進房地產市場平穩健康發展。

雲音樂（9899）擬更改名為網易雲音樂。

人保（1339）發盈喜，首三季純利預期升65%至85%。

廣汽（2238）旗下租賃公司引入東方匯理，出資逾21億人幣佔股50%。

王賢誌披露股份餽贈他人，經信託在王氏港建（0532）持股降至28.88%。

京東（9618）雙11開鑼首4小時港澳銷售增3倍，用戶滿299免運費送貨上門。

珠船（0560）出資1.14億元認購江門三埠新港營運商51%股權。

楊協成再增持維他奶（0345）。黃氏家族申報在10月9日近3800萬增持維他奶至6.43%股權。

招商局中國基金（0133）：有股東擬召開股東會，動議罷免執董職務等。

潘廸生遭證監會指控涉內幕交易，偕其子潘冠達致廸生創建（0113）違披露規定。

永嘉（3322）：高級時裝零售業務第3季同店銷售按年跌18%。

GHW International（9933）被證監指股權高度集中，街貨量不足2.2%。

 

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