恒指今早低開174點或0.86%，報20144點，大市成交金額24億元；國指今早低開65點或0.9%，報7212點。恒生科技指數開市報4391點，跌1.34%。上升股份比例為5.59%，下跌為9.04%，無升跌為85.35%。