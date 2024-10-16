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恒指低開174點 跌穿20天線 科指跌1.3% 七牛智能上市跌41%

恒指今早低開174點或0.86%，報20144點，大市成交金額24億元；國指今早低開65點或0.9%，報7212點。恒生科技指數開市報4391點，跌1.34%。上升股份比例為5.59%，下跌為9.04%，無升跌為85.35%。

藍籌16隻升，49隻下跌，17隻無升跌。龍湖（0960）升4.84%，報13.44元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌4.21%，報25.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，21隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報74.7元，升2.05%；跌幅最大的是中芯國際（0981）開市報25.05元，跌4.21%。

恒指跌穿20天線(20209.38點)。科指下試20天線(4383.74點)。

七牛智能（2567）上市，定價2.75元。開市報1.6元，跌41.82%。

豐德麗（0571）全年虧損5.11億不派息，《九龍城寨之圍城》全球票房1.1億美元。無成交，報0.049元。

中國住建部伙人行、財政部周四開記者會，促進房地產市場平穩健康發展。

內銀股

建行（0939）開市報5.99元，跌0.66%。

農行（1288）開市報3.82元，跌1.55%。

工行（1398）開市報4.68元，跌0.85%。

郵儲行（1658）開市報4.64元，跌0.64%。

交行（3328）開市報5.95元，跌1%。

招行（3968）開市報39.05元，無升跌。

中行（3988）開市報3.77元，無升跌。

藍籌內房

中海外（0688）開市報15.08元，升1.21%。

龍湖（0960）開市報13.44元，升4.84%。

華潤置地（1109）開市報26.2元，升0.38%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）無成交，報0.495元。

綠城中國（3900）開市報9.22元，升1.99%。

寶龍地產（1238）開市報0.59元，無升跌。

萬科（2202）開市報6.91元，升2.98%。

融創（1918）開市報2.3元，升4.55%。

禹洲（1628）無成交，報0.141元。

招商局置地（0978）無成交，報0.285元。

佳兆業（1638）無成交，報0.26元。

新城發展（1030）開市報2.27元，升2.25%。

龍光地產（3380）開市報0.88元，升1.15%。

世茂集團（0813）開市報1.5元，升2.04%。

雅居樂（3383）開市報0.93元，無升跌。

時代中國（1233）無成交，報0.4元。

奧園（3883）開市報0.38元，升1.33%。

旭輝（0884）開市報0.395元，升3.95%。

富力（2777）開市報1.58元，升5.33%。

美的置業（3990）開市報3.29元，升2.49%。

合生（0754）開市報3.65元，升1.67%。

遠洋集團（3377）開市報0.335元，升3.08%。

雲音樂（9899）擬更改名為網易雲音樂。無成交，報126.6元。

人保（1339）發盈喜，首三季純利預期升65%至85%。開市報3.8元，升1.33%。

廣汽（2238）旗下租賃公司引入東方匯理，出資逾21億人幣佔股50%。開市報2.67元，升0.38%。

王賢誌披露股份餽贈他人，經信託在王氏港建（0532）持股降至28.88%，。無成交，報0.405元。

京東（9618）雙11開鑼首4小時港澳銷售增3倍，用戶滿299免運費送貨上門。開市報157.2元，跌2%。

珠船（0560）出資1.14億元認購江門三埠新港營運商51%股權。無成交，報0.76元。

楊協成再增持維他奶（0345）。黃氏家族申報在10月9日近3800萬增持維他奶至6.43%股權。開市報6.45元，升0.16%。

招商局中國基金（0133）：有股東擬召開股東會，動議罷免執董職務等。無成交，報14.3元。

潘廸生遭證監會指控涉內幕交易，偕其子潘冠達致廸生創建（0113）違披露規定。開市報4.92元，跌1.01%。

永嘉（3322）：高級時裝零售業務第3季同店銷售按年跌18%。無成交，報0.164元。

GHW International（9933）被證監指股權高度集中，街貨量不足2.2%。開市報5.16元，跌7.86%。

破頂股表現

破頂股包括，七牛智能（2567）開市報1.6元，跌41.82%；高鑫零售（6808）創52周高，見2.24元，開市報2.24元，升25.14%；鉅京控股（8450）創52周高，見0.078元，開市報0.078元，升81.4%；安碩新興市場（3022）無成交，報482元；安碩新興市場－Ｕ（9022）無成交，報61.9元。

異動股

上升異動股，包括，鉅京控股（8450）創52周高，見0.078元，開市報0.078元，升81.4%；高鑫零售（6808）創52周高，見2.24元，開市報2.24元，升25.14%；巨星醫療控股（2393）開市報0.106元，升11.58%；中國天億福（8196）開市報0.1元，升9.89%；天機控股（1520）開市報0.103元，升9.57%；豆盟科技（1917）開市報0.073元，升8.96%；富道集團（3848）開市報3.1元，升7.64%；超大現代（0682）開市報0.017元，升6.25%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.071元，升5.97%；泉峰控股（2285）開市報20.4元，升5.7%；藥師幫（9885）開市報7.76元，升5.43%。

下跌異動股，包括，七牛智能（2567）創上市新高，見1.6元，平上市低位0元，開市報1.6元，跌41.82%；汽車街（2443）開市報10.32元，跌11.49%；欣融國際（1587）開市報0.425元，跌9.57%；凱萊英（6821）開市報51元，跌8.85%；出門問問（2438）開市報1.01元，跌8.18%；GHW INTL（9933）開市報5.16元，跌7.86%；盈滙企業控股（2195）開市報0.084元，跌7.69%；百富環球（0327）開市報5.02元，跌7.55%；帝國科技集團（0776）開市報3.03元，跌7.06%；中國金控（0875）開市報1.08元，跌6.9%；康臣葯業（1681）開市報7.51元，跌6.24%。

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