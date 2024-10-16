4名基石投資者認購2.19億美元(約17.07億港元)，設6個月禁售期。

基石投資者分別為，阿里（9988）旗下Alisoft China Holding Limited認購5000萬美元；百度（9888）旗下Baidu (Hong Kong) Limited認購5000萬美元；PARTICIPATIONS 1認購990萬美元；JSC International Investment Fund SPC（為及代表寧波甬寧高芯SP行事）認購1.09億美元。

所得款項淨額的約70%將於未來五年內分配用於研發用途，包括高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案及核心關鍵技術。約10%用於銷售及營銷相關開支。約10%用於未來五年內戰略投資合營企業（尤其是酷睿程），從而拓展並增強技術能力。約10%用於一般公司用途及營運資金需求。

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