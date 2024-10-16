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積金評級：第三季強積金保守基金吸引5年來最高淨流入份額

積金評級公布，估算今年第三季強積金資金淨流入約為 115.1 億元，比最近 5 年約 129.5 億元的季度平均值低約 11.1%，亦較最近 5 年約 119.6 億元的第三季平均值低約 3.8%。今年迄今資金淨流入估算約為 371.6 億元，比近 5 年首 9 個月約 394.5 億元的平均值低約 5.8%。

積金評級表示，隨著成員在 8 月份市場大幅調整後拋售美國和日本股票基金，強積金保守基金在第三季吸引了 5 年以來最高的淨流入份額（約 63.6%），其次是環球債券基金（約 40.0%）。

美國股票基金 8 月份資金淨流出約 18.3 億元，令其在第三季錄得 5 年來首次季度資金淨流出。

第三季香港及中國股票基金錄得約 51.1 億元的資金淨流出，相當於資金淨流入總額約 44.4%。於所有基金類別中，香港及中國股票基金在今年的三個季度均錄得最高的淨流出。

積金局推廣的 DIS 基金繼續吸引大量資金支持，DIS 的核心累積基金 和 65 歲後基金在第三季資金淨流入中分別排名第三和第五。

積金評級指出，9 月底強積金總資產和 475 萬成員的平均賬戶結餘分別達到創紀錄約 1.327 萬億元和約 279,100 元。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金成員似乎沒有從過去的錯誤中吸取教訓而導致部分成員「蒙受雙重損失」表示失望。積金評級的第三季強積金資金流數據顯示，隨著美國納斯達克指數進入調整區域，以及日經 225 指數在 8 月初創下有史以來最大單日點數跌幅，成員並沒有利用市場折現及專注於長線多元化投資，而是轉向了貨幣市場基金，這樣做的同時亦做成重大損失，並錯過了隨後的市場反彈。