目前，阿里（9988）透過吉鑫控股、淘寶中國持股約73.66%，New Retail Strategic Opportunities Investments 1 Limited （由阿里巴巴集團可對其投資決策行使重大影響力的投資基金全資擁有的投資公司）持股約5.04%。

公司指，上述股東與有意要約人就可能要約的主要條款以作出任何不可撤回承諾的討論正在進行，阿里巴巴亦正在與若干其他人士進行討論，及該等討論未必會達成任何協議或交易。

另外，公司亦發盈喜，料中期將由虧轉盈，賺1.5億至2億元人民幣，去年同期蝕3.78億元人民幣。預期轉賺是因同店來客數企穩，同店銷售額實現正增長；以及)降本增效快速推進，成效顯著。

高鑫零售曾升最多30.73%，是2月5日後最大升幅，當日升幅為33%。高見2.34元，是2023年8月9日2.36元後最高。現報2.08元，升16.2%。

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