港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌5.45點子至4.36798%，是10月2日後最低，當日報4.34476%。對上一次由升轉跌是10月9日，當日拆息報4.42393%。
港元現報7.768元貶值9點子，曾貶值最多29點子，報7.77元，亦曾升值最多11點子，報7.766元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為448.09億元，較再上一日減22.3億元，總結餘是10月10日後最低。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌21.2點子至4.54726%，是10月9日後最低；1星期HIBOR跌9.18點子至4.50821%，是9月26日後最低；2星期HIBOR跌11.19點子至4.43952%，是9月26日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.5點子至4.32274%，是9月30日後最低；6個月期HIBOR跌0.07點子至4.1756%，是10月9日後最低；12個月期HIBOR跌0.14點子至4.07488%，是10月9日後最低。
美元指數現報103.182貶值0.079點或0.08%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96018%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.5886%，終止單日收窄，利差是2024年10月02日後最闊，當日差距為-0.6154%。
對上一次終止單日收窄，是2024年10月09日，當日利差報-0.5362%。
其他報道
財經花生︱譚仔三哥水煮湯回歸 Stanley收起爆肌展現「SLDPK」
恒指低開174點 跌穿20天線 科指跌1.3% 七牛智能上市跌41%