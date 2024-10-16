主要措施包括持續提升基礎建設，升級債務工具中央結算系統以便利國際投資者以不同幣種結算各類資產；提升固定收益市場的基建，例如為人民幣計價的回購交易建立中央清算系統，使在港發行的國債於離岸市場成為更受歡迎的抵押品；及繼續研究優化「跨境理財通」。

港府也致力增加離岸人民幣流動性，善用特區與國家的貨幣互換協議，讓金管局更好支持香港經貿發展；提升香港人民幣即時支付清算系統夜間跨境服務能力，便利離岸人民幣市場的全球結算；探討提供更多元化的離岸人民幣融資渠道。

同時，本港會提供更多以人民幣計價的投資產品，當中港交所（0388）會鼓勵更多上市公司增加人民幣股票交易櫃台，擴大人民幣股票範圍；擴大人民幣債券發行，支持更多綠色和可持續離岸人民幣債券在港發行；爭取國家財政部增加在港發行國債的規模和頻率，以及盡快在香港推出離岸國債期貨；及積極與內地商討為「債券通」（南向通）適度擴容，包括擴大合資格境內投資者範圍，例如納入證券、保險等非銀行金融機構；豐富離岸投資者投資在岸債券的流動性管理相關配套，積極研究、適時推出以在岸人民幣債券做回購和抵押品等各種產品和安排。