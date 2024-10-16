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施政報告2024︱建立大宗商品交易生態圈 研究稅務優惠和配套

特首李家超今在《施政報告》提出，本港要建立大宗商品交易生態圈。他指出，金屬和礦產等大宗商品佔全球航運交易量一半以上。船東和大宗商品交易商是航線和海運服務的主要使用者，吸引他們集聚香港運作可帶動海運服務，並推動期貨對沖等金融和專業服務，有利鞏固提升香港國際金融、航運和貿易中心地位。

政府會研究稅務優惠和配套，吸引相關海內外企業落戶香港，構建大宗商品交易生態圈。

有國際大宗商品交易所表示計劃在香港設立認可倉庫，在港存儲交割大宗商品，包括有色金屬產品。本港會把握機遇，推動建立設施和配套，吸引內地企業在香港進行大宗商品貿易，尤其有色金屬，進一步推動香港航運和貿易服務。

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