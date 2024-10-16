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施政報告2024︱推動央行數碼貨幣境支付應用

特首李家超今日發表任內第三份《施政報告》。政府會積極推動企業貿易數字化改革，包括爭取參與國際社會就數字經濟發展的討論，並在磋商雙邊貿易協議時，研究加入相關章節，促進數字貿易和跨境電商發展。

《報告》提到，將推動以央行數碼貨幣（CBDC）跨境支付應用 。金管局正積極在「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）上，測試和探索更多與跨境貿易結算相關的技術解決方案及場景，並擴大公私營機構的參與度。

此外，金管局即將推出「數碼債券資助計劃」，鼓勵更多金融機構及發行人在資本市場交易中採用代幣化技術。

金管局正推動「Ensemble」金融市場基建項目，探索現實世界資產代幣化的應用，及利用數碼貨幣進行銀行同業結算，促進相關資產交易的發展。另外，金管局亦透過「穩定幣發行人沙盒」讓潛在發行人測試業務計劃和應用場景，並聯同財庫局今年內提交條例草案，規管法幣穩定幣發行人。

 

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