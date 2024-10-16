同時，優化「創科創投基金」，調撥15億元與業界配對成立聯合基金，投資策略性產業的初創企業，進一步提升香港初創生態圈建設；及發揮港投公司「耐心資本」力量 ，繼續引導和槓桿市場的資金，合力吸引創科企業落戶和扎根香港。

此外，政府將推出「創科加速器先導計劃」，並撥款1.8億元以1（政府）：2（機構）的配對比例，資助上限為3000萬元，吸引海內外具豐富經驗的專業初創企業服務機構在香港建立加速器基地，促成初創企業壯大。

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