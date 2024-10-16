特首李家超今日發表新一份《施政報告》。李家超表示，會加大投資和引領市場資金，革新政府投資創科產業的思路，包括：設立100億元「創科產業引導基金」 ，加強引導市場資金投資指定策略性新興和未來產業，包括生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、先進材料和新能源等，系統性建設創科產業生態圈。
同時，優化「創科創投基金」，調撥15億元與業界配對成立聯合基金，投資策略性產業的初創企業，進一步提升香港初創生態圈建設；及發揮港投公司「耐心資本」力量 ，繼續引導和槓桿市場的資金，合力吸引創科企業落戶和扎根香港。
此外，政府將推出「創科加速器先導計劃」，並撥款1.8億元以1（政府）：2（機構）的配對比例，資助上限為3000萬元，吸引海內外具豐富經驗的專業初創企業服務機構在香港建立加速器基地，促成初創企業壯大。
其他報道
施政報告2024︱擴大「機場城市」規模 建亞博館第二期、空運鮮活市集等
施政報告2024︱今年內引入公司遷冊機制 加大力度吸海內外重點企業來港
施政報告2024︱建立大宗商品交易生態圈 研究稅務優惠和配套
施政報告2024︱設立「香港海運港口發展局」 委非官方業界人士任主席
施政報告2024︱優化「新資本投資者入境計劃」 允投資5000萬元或以上施政報告2024︱吸納中東資金配置港股 化上市批核流程
施政報告2024︱為人民幣計價回購交易建中央清算系統 續優化跨境理財通
施政報告2024︱李家超：構建國際黃金交易中心 推動黃金交易
財經花生︱譚仔三哥水煮湯回歸 Stanley收起爆肌展現「SLDPK」