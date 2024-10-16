美股隔晚下跌，亞股今早跟隨向下，滬深300、深成下跌，上證上升。住建部等明日開發布會，重燃樓市扶持政策的預期，內房股上升。港股先跌後升，恒指曾低見20131.34點，是9月26日後最低；科指曾低見4368.95點，是9月27日後最低；國指低見7203.74點，是10月9日後最低。