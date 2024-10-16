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恒指半日升182點 科指升0.3% 曾跌穿20天線見逾兩周低

美股隔晚下跌，亞股今早跟隨向下，滬深300、深成下跌，上證上升。住建部等明日開發布會，重燃樓市扶持政策的預期，內房股上升。港股先跌後升，恒指曾低見20131.34點，是9月26日後最低；科指曾低見4368.95點，是9月27日後最低；國指低見7203.74點，是10月9日後最低。

恒指今早低開174點，高位升207點，低位跌187點，高低波幅395點。上升股份比例為33.69%，下跌為21.7%，無升跌為44.6%。

恒指半日升182點或0.9%，報20501點，大市成交金額1177億元；國指升75點或1.03%，報7353點。恒生科技指數收報4467點，升0.37%。

藍籌股成交金額483.08億元，佔大市成交41.04%；科指成份股成交金額272.74億元，佔大市成交23.17%；國指成份股成交金額427.45億元，佔大市成交36.31%。

24隻雙櫃台股，總成交0.7億元人民幣，相當於約0.76億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少11.85%，至128.25億元，佔大市成交10.89%。牛熊證成交金額58.17億元，減少6.37%；窩輪成交金額70.07億元，減少15.93%。

藍籌50隻升，30隻下跌，2隻無升跌。龍湖（0960）升9.05%，收報13.98元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌3.35%，收報34.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報16.3元，升5.57%；跌幅最大的是ASMPT（0522）收報90元，跌2.39%。

恒指曾跌穿20天線(20227.23點)。科指曾跌20天線(4387.54點)。

北水南下合計淨流入27.97億元，較上日減少67.26%，連續第4日流入，累計流入340.67億元，對上一次連續4日淨流入是9月20日。北水本月累計流入354.95億元。

傳劉強東妻子章澤天加入「光明會」 京東（9618）闢謠兼報案。收報156.7元，跌2.31%。

高鑫零售（6808）接獲可能收購接觸函 盈喜 復牌曾升逾30%。創52周高，見2.34元，收報2.04元，升13.97%。

七牛智能（2567）上市，定價2.75元。創上市新高，見1.68元，平上市低位0元，收報1.36元，跌50.55%。

豐德麗（0571）全年虧損5.11億不派息，《九龍城寨之圍城》全球票房1.1億美元。收報0.049元，無升跌。

中國住建部伙人行、財政部周四開記者會，促進房地產市場平穩健康發展。

內銀股

建行（0939）收報6.1元，升1.16%。

農行（1288）收報3.97元，升2.32%。

工行（1398）收報4.8元，升1.69%。

郵儲行（1658）收報4.8元，升2.78%。

交行（3328）收報6.21元，升3.33%。

招行（3968）收報40.35元，升3.33%。

中行（3988）收報3.86元，升2.39%。

藍籌內房

中海外（0688）收報15.76元，升5.77%。

龍湖（0960）收報13.98元，升9.05%。

華潤置地（1109）收報27.4元，升4.98%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.55元，升11.11%。

綠城中國（3900）收報9.62元，升6.42%。

寶龍地產（1238）收報0.64元，升8.47%。

萬科（2202）收報7.73元，升15.2%。

融創（1918）收報2.69元，升22.27%。

禹洲（1628）收報0.148元，升4.96%。

招商局置地（0978）收報0.3元，升5.26%。

佳兆業（1638）收報0.295元，升13.46%。

新城發展（1030）收報2.4元，升8.11%。

龍光地產（3380）收報1.01元，升16.09%。

世茂集團（0813）收報1.63元，升10.88%。

雅居樂（3383）收報0.99元，升6.45%。

奧園（3883）收報0.43元，升14.67%。

旭輝（0884）收報0.42元，升10.53%。

富力（2777）收報1.73元，升15.33%。

美的置業（3990）收報3.44元，升7.17%。

合生（0754）收報3.87元，升7.8%。

花樣年（1777）收報0.14元，升16.67%。

遠洋集團（3377）收報0.355元，升9.23%。

融信中國（3301）收報0.56元，升33.33%。

雲音樂（9899）擬更改名為網易雲音樂。收報125.4元，跌0.95%。

人保（1339）發盈喜，首三季純利預期升65%至85%。收報3.94元，升5.07%。

廣汽（2238）旗下租賃公司引入東方匯理，出資逾21億人幣佔股50%。收報2.67元，升0.38%。

王賢誌披露股份餽贈他人，經信託在王氏港建（0532）持股降至28.88%，。收報0.405元，無升跌。

京東（9618）雙11開鑼首4小時港澳銷售增3倍，用戶滿299免運費送貨上門。收報156.7元，跌2.31%。

珠船（0560）出資1.14億元認購江門三埠新港營運商51%股權。收報0.76元，無升跌。

楊協成再增持維他奶（0345）。黃氏家族申報在10月9日近3800萬增持維他奶至6.43%股權。收報6.53元，升1.4%。

招商局中國基金（0133）：有股東擬召開股東會，動議罷免執董職務等。收報14.76元，升3.22%。

潘廸生遭證監會指控涉內幕交易，偕其子潘冠達致廸生創建（0113）違披露規定。收報4.95元，跌0.4%。

永嘉（3322）：高級時裝零售業務第3季同店銷售按年跌18%。收報0.164元，無升跌。

GHW International（9933）被證監指股權高度集中，街貨量不足2.2%。收報4.2元，跌25%。

破頂股表現

破頂股包括，DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見10.96元，收報10.92元，升5.81%；康耐特光學（2276）創上市新高，見15.4元，收報15.14元，跌0.66%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.56元，收報1.45元，升2.11%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1096.4元，收報1096.4元，升0.05%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1073.2元，收報1073.2元，升0.05%；七牛智能（2567）創上市新高，見1.68元，平上市低位0元，收報1.36元，跌50.55%；意達利控股（0720）創52周高，見0.18元，收報0.18元，無升跌；中國秦發（0866）創52周高，見1.48元，收報1.46元，升1.39%；重慶農村商業銀行（3618）創52周高，見4.68元，收報4.6元，升5.75%；光麗科技（6036）創52周高，見0.54元，收報0.52元，跌1.89%；信越控股（6038）創52周高，見0.255元，收報0.255元，升4.08%；康達環保（6136）創52周高，見0.42元，收報0.4元，升2.56%；乙德投資控股（6182）創52周高，見0.23元，收報0.23元，升0.88%；高鑫零售（6808）創52周高，見2.34元，收報2.04元，升13.97%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.063元，收報0.052元，跌10.34%；鉅京控股（8450）創52周高，見0.116元，收報0.084元，升95.35%。

破底股方面

6隻股份創上市新低，包括高山企業（0616）低見0.088元，收報0.092元，跌8%；中國水業集團（1129）低見0.06元，收報0.06元，跌15.49%；中國升海集團（1676）低見0.265元，收報0.285元，跌1.72%；環球大通集團（8063）低見0.018元，收報0.02元，無升跌；EDA集團（2505）低見2.33元，收報2.33元，跌2.92%；太美醫療（2576）低見5.9元，收報6.01元，跌7.4%。

14隻股份創52周低，其中十隻包括，中國北大荒（0039）低見0.06元，收報0.06元，跌1.64%；中國投資開發（0204）低見0.335元，收報0.335元，跌6.94%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；長江製衣（0294）低見0.95元，收報0.95元，無升跌；思派健康（0314）低見4.99元，收報5.21元，跌0.38%；首程控股（0697）低見1.02元，收報1.04元，無升跌；皇朝家居（1198）低見0.275元，收報0.28元，跌9.68%；中國創新投資（1217）低見0.01元，收報0.011元，跌8.33%；恒投證券（1476）低見1.43元，收報1.55元，跌6.63%；樂氏國際控股（1529）低見0.083元，收報0.093元，跌1.06%。

異動股

上升異動股，包括，鉅京控股（8450）創52周高，見0.116元，收報0.084元，升95.35%；順龍控股（0361）收報0.045元，升36.36%；重慶鋼鐵股份（1053）收報1.09元，升34.57%；威揚酒業控股（8509）收報0.43元，升34.38%；融信中國（3301）收報0.56元，升33.33%；大豐港（8310）收報0.38元，升31.03%；國微控股（2239）收報1.15元，升30.68%；三巽控股（6611）收報0.134元，升26.42%。

下跌異動股，包括，七牛智能（2567）創上市新高，見1.68元，平上市低位0元，收報1.36元，跌50.55%；盈滙企業控股（2195）收報0.066元，跌27.47%；GHW INTL（9933）收報4.2元，跌25%；泛亞環保（0556）收報0.54元，跌20.59%；中國育兒網絡（1736）收報0.068元，跌16.05%；阿爾法企業（0948）收報0.265元，跌15.87%；中國水業集團（1129）創上市新低，見0.06元，收報0.06元，跌15.49%；杭品生活科技（1682）收報0.238元，跌15%；傳遞娛樂（1326）收報0.042元，跌14.29%；中國通才教育（2175）收報1.24元，跌13.89%。

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