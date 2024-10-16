特首李家超今日在立法會宣讀最新一份施政報告，當中提到要進一步強化國際資產及財富管理中心地位。
他指出，香港有2700間單一家族辦公室，有業界預計香港將在2028年成為全球規模最大的跨境財富管理中心。
政府會全力推動更多環球資金在港管理，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道，以及「一帶一路」主權基金合作 ，爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產；優化「新資本投資者入境計劃」 。
另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內；及擴大稅務寬減適用範圍，政府將諮詢業界，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。
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