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半日沽空金額增17% 美團沽空增1.7倍

大市半日沽空金額117.48億元，較上日增加17.09%，沽空金額佔大市成交比率為9.98%。

沽空金額最多股份為，美團－Ｗ（3690）8.25億元，較上日增加177%。

沽空增幅最多的股份為，安碩恒生科技（3067）增加42966.96%，至1730.17萬元；沽空減幅最多的股份為，易方達Ａ５０（3111）減少99.81%，至458元。

藍籌當中，沽空比率最高的是百威（1876）沽空比率44.33%。科指股沽空比率最高的是蔚來（9866）沽空比率43.45%。

其餘請看附圖。

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