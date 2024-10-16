特首李家超今日發表新一份《施政報告》，再推「還息不還本」計劃支援中小企。 容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業（包括就現有在八成、九成和百分百特別擔保產品下已批出的貸款，以及在八成和九成信貸擔保產品下新造貸款）申請最多12個月「還息不還本」，並將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至十年和八年，同時向兩種擔保產品下新造貸款提供「部分本金還款」選項。金管局亦正積極考慮就銀行資本要求提供彈性，促進銀行為中小企提供融資