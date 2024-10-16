中國東方集團（0581）公布，於10月16日與主要股東ArcelorMittal訂立上游合營企業協議及下游合營企業協議。據此公司及或ArcelorMittal成立上游合營企業，以從事生產熱軋基板及由合營企業伙伴們共同決定的其他產品；成立下游合營企業，以從事生產新能源軟磁材料產品。中國東方集團指。預期就上游合營企業組成的總承擔為約6.912億美元，並預期公司就下游合營企業組成的總承擔為約11.571億美元。

於完成成立合營公司後，公司及ArcelorMittal將各自擁有各合營公司的50%權益。公司預期，合營公司於其成立後將不會成為公司的附屬公司，其財務業績將不會作為公司的附屬公司於集團的財務報表中合併入賬。

據公告，中國東方集團預期上游合營企業將於成立後18個月內開始生產。預計首個開發階段結束時將達到250萬噸的年產能，倘推進第二個開發階段，則每年的產能可能會增加至350萬噸。

上游合營企業的總投資額應為6.6億美元，當中3.14億美元應為上游合營企業的註冊資本，並將由合營企業伙伴們以現金平等承擔。合營企業伙伴們將通過債務融資獲取餘下3.46億美元。

上游土地收購事項所涉及的代價已計入該投資總額內，未來上游土地收購事項落實並進行時，公司將毋須投入額外金額。

上游合營企業的預期初始融資需要為約3.5億美元，但將不超過4.2億美元。上游合營企業須先以其自身資產作抵押取得債務融資為上述融資需要提供資金。

下游合營方面，中國東方集團指預期下游合營企業將於下游合營企業成立後26個月內開始生產。預計首個開發階段結束時將達到150萬噸的年產能，倘推進第二個開發階段，則每年的產能可能會增加至180萬噸。

下游合營企業的總投資額應為20億美元，當中9億美元應為下游合營企業的註冊資本，並將由合營企業伙伴們以現金平等承擔。合營企業伙伴們將通過債務融資獲取餘下11億美元。下游土地收購事項所涉及的代價已計入該投資總額內，未來下游土地收購事項落實並進行時，公司將毋須投入額外金額。

下游合營企業就項目第1期首階段的估計初始融資需要為約5.8億美元，但將不超過6.5億美元。

公司將召開股東大會，以供股東考慮及酌情批准股東大會事項。由於公司需要額外時間為將載於其通函的資料。包括但不限於負債聲明及營運資金充足聲明，進行編製及定稿，因此一份載有股東大會事項詳情以及公司特別股東大會的通告的通函，預期將於2024年12月31日或之前寄發予股東。

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