港投公司由香港特區政府全資擁有。據金管局介乎，港投公司透過物色投資機遇，策略性推動目標產業發展，長遠提升本港的競爭力和經濟活力，並賺取投資回報。有見及此，港投公司把「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及為吸引重點企業來港落戶而新成立的「共同投資基金」歸一收納管理。

在公司營運初期，香港金融管理局會向其提供投資、後勤和營運方面的支援。

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