金管局示，自2024年2月政府撤銷住宅物業需求管理措施和金管局修訂物業按揭貸款的監管措施，住宅物業市場略為改善。住宅物業成交由2024年第一季每月平均3,300宗，上升至第二季每月平均6,000宗。隨着市場氣氛回軟，第三季成交量回落至每月平均3,400宗。

官方住宅樓價在2024年首八個月下跌6.2%，較2021年高位累計調整26.6%。非住宅物業市場亦持續調整，寫字樓、分層工廠大廈及零售物業的價格在2024年首八個月分别進一步下跌17.5%、11.8% 及13.0%。此外，外圍環境仍然面對許多不明朗因素，包括美國的減息步伐仍有不少變數。

物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，是因應市場的情況採取合適措施，一方面確保銀行妥善管理風險，另一方面盡量減低措施對市民正常樓宇買賣活動的影響。綜合各方面的考慮，金管局認為在繼續維持銀行體系穩定及物業按揭貸款風險得到妥善管理的前提下，現時有空間進一步修訂逆周期宏觀審慎監管措施。

首先，所有住宅物業，不論物業的價值及是否自用，按揭成數上限統一為七成。第其次，以「資產水平」為審批基礎的物業按揭貸款的按揭成數上限由六成提升至七成，與以「供款與入息比率」為審批基礎的物業按揭貸款看齊。此項修訂適用於所有住宅物業和非住宅物業（包括寫字樓、商鋪及工廈等）。

第三，非自用物業的「供款與入息比率」上限由四成調升至五成，與自用物業的「供款與入息比率」上限看齊。此項修訂適用於所有住宅物業和非住宅物業。

第四是取消按揭申請人在申請按揭時如有就其他按揭物業作出借貸或擔保，須調低所適用的按揭成數上限及「供款與入息比率」上限10個百分點的要求。

經修訂後，所有住宅物業和非住宅物業的按揭成數上限劃一為七成，「供款與入息比率」上限劃一為五成。

以上修訂即日生效，適用於今日或以後簽訂臨時買賣合約的物業交易。有關修訂同樣適用於早前已經簽訂臨時買賣合約並且在今日或以後預計完成的樓花物業的按揭申請。

金管局總裁余偉文表示，金管局今次是因應市場發展而決定修訂物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，將最高按揭成數和「供款與入息比率」上限回復至2009年開始實施逆周期措施以前的水平。

即使推出今日公布的措施，香港銀行體系仍然有充裕的緩衝去應對樓價一旦出現大幅調整的挑戰。他再次提醒市民，置業是一項長期承擔，在作買樓決定時，應該小心評估風險，量力而為。

金管局會繼續密切留意市場發展，並會因應物業市場的最新情況，推出合適措施保障銀行體系穩定。

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