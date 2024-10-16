特首李家超今日在《施政報告》提出，住宅及非住宅物業按揭成數上限一律調整至七成 供款與入息比率上限調整為五成，即日生效，消息帶動一眾地產股造好，當中恒地（0012）暫升半成。
今次調整令到物業按揭貸款最高按揭成數和供款與入息比率上限回復至2009年開始實施逆周期措施以前的水平，消息於中午公布，恒地於午後升幅擴大，暫升4.97%，報26.4%；新世界發展（0017）亦升3.7%，報8.36元。新地（0016）、長實（1113）及信和置業（0083）均漲逾2%。
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