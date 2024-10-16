中原按揭董事總經理王美鳳表示，歡迎有關措施，並指銀行按揭成數全面調整至一律高達七成後，對比放寬前，買樓收租人士、3,500萬元以上物業及公司名義買樓人士的按揭成數會由以往六成上調至七成；買樓收租人士，或已有按揭在身人士之供款佔入息比率上限亦由以往40%放寬至50%，不同置業需求人士均可劃一以基本三成首期申請按揭上會，獲得一致的上會配套，樓市進一步全面鬆綁後將更具動力多元發展，能吸引更多潛在買家入市。

王美鳳指出，今年租金續升令現時租金回報率升至平均達3.5厘，部份物業單位的租金回報率更達4厘以上，加上本港進入減息周期、樓價見底回穩機會增加，對於已有自住物業按揭人士買多層樓收租之入息要求便可降低，料可吸引更多潛在買樓收租人士入市。

另外，3,500萬元以上豪宅物業之按揭成數提高至七成，料亦可推動豪宅市場潛在入市意欲增加。

樓市按市方面，王美鳳預期，9月中本港銀行提早跟隨美國啟動減息周期，供樓利息進入下降走勢，加上銀行積極推出全新按揭優惠、最近中央組合拳救市亦令市場對經濟後市樂觀，多個利好因素已令本月樓市回暖一二手交投增加，現時施政報告有關投資移民及按揭成數的措施，預期可進一步鞏固買家入市信心，刺激潛在買家入市需求、利好樓市氣氛，預期樓市轉活交投量進一步上升，同步推動按揭貸款量增加。

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