特首李家超今日在立法會宣讀最新一份施政報告，當中提到落實強積金（MPF）「全自由行」，將由積金局會研究「全自由行」具體方案，利用今年6月推出的積金易平台，容許僱員將僱主強制性供款的累算權益轉移至自選計劃，鼓勵僱員積極管理強積金投資，促進市場競爭，創造減費空間。