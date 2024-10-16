港交所致力支持香港市場及經濟的長遠發展，並期待與特區政府、證監會、以及所有持份者繼續合作。

行政總裁陳翊庭表示，樂見特區政府對於港交所各項工作的高度支持，包括提升市場流動性及繼續發展各種資產類別的多元產品生態圈、探索提升市場效率和便利性，促進更多參與者投入香港資本市場。港交所期待與行政長官、特區政府和其他持份者緊密合作，落實香港交易所的發展戰略，全面提升香港作為國際金融中心的市場活力和競爭力。

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