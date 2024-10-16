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施政報告2024︱港交所：新措施助提升市場效率、透明度及產品種類 增市場吸引力

特首李家超今日發表新一份《施政報告》，港交所（0388）主席唐家成表示，歡迎香今天的施政報告，今天提出的措施將有助提升市場效率和透明度，令港交所的產品生態圈更多元豐富，增加香港市場對全球投資者的吸引力。

港交所致力支持香港市場及經濟的長遠發展，並期待與特區政府、證監會、以及所有持份者繼續合作。

行政總裁陳翊庭表示，樂見特區政府對於港交所各項工作的高度支持，包括提升市場流動性及繼續發展各種資產類別的多元產品生態圈、探索提升市場效率和便利性，促進更多參與者投入香港資本市場。港交所期待與行政長官、特區政府和其他持份者緊密合作，落實香港交易所的發展戰略，全面提升香港作為國際金融中心的市場活力和競爭力。

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