滬深三大指數個別發展，全日成交額1.38萬億元人民幣（下同），超2700股上漲。
滬指一度跌穿3200點，低位見3167點，午後於3200點反覆爭持，收市報3202點，升1點或0.05%，成交額5331億元。
深證成指全日偏軟，失守1萬點大關，收報9965點，跌101點或1.01%，成交額8423億元。
創板指收報2039點，跌46點或2.21%。
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