張建泰表示，由於對中國進一步刺激措施的預期減少以及與特朗普相關的擔憂，離岸人民幣匯價大幅下跌至7.1417水平。投資者似乎對刺激措施推出的速度失去耐心，並在特朗普風險出現前開始獲利了結。

張建泰表示，隨著中國/香港股市的下跌，住建部計劃於周四與央行、財政部等舉行簡報會，可能會提供更多有關地產支持措施的見解。然而，現在的預期已經很低，任何失望都可能推低中國資產。香港股市交易量下降預計將緩解前端港元流動性狀況，可能將港元匯價推回7.77以上水平。

張建泰表示，中國領導人似乎不急於公布所有刺激計劃，而是放慢政策推行的步伐，並在公布財政計劃規模之前，觀察市場對即將發行的特別國債的反應。在任何情况下，中國投資的上行空間可能有限，促使外國投資者獲利了結，將資金轉移到其他看漲市場。可能需要另一輪重大上行驚喜來重新點燃冷卻的情緒，並應對美國選舉帶來的衝擊。

張建泰表示，隨著特朗普交易重新獲得動力，市場參與者可能會因新的關稅風險而減少人民幣敞口。特朗普最新的貿易言論提醒投資者他對提高關稅的立場，回顧他提出的對中國商品徵收60%關稅的提議。除了中國的財政擴張以應對增長風險外，央行可能會考慮在必要時重新啟動人民幣中間價支持，以捍衛貨幣。考慮到人民幣籃子指數低於年初至今的高點，央行應保持政策靈活性，以恢復中間價支持。

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