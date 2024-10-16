澳洲會計師公會大中華區分會會長葉耘開歡迎政府吸引更多企業來港首次公開募股（IPO）的措施，刺激資本市場發展，他建議政府可以考慮引入IPO 互聯互通 「新股通」，讓兩地投資者能互相參與認購兩地新股。另外為創業板（GEM）建立一個彈性的上市機制，以因應市況調整條例。

公會歡迎政府推出措施讓交易所買賣基金（ETF）在中東上市以促進交易。另外，為增加香港ETF 的市場吸引力，葉耘開建議政府考慮擴大產品的多樣性，並提供更全面的ETF 資訊，助公眾理解數字資產等複雜概念，進一步提升香港市場的吸引力和增加交易量。

另外，針對本港在財富管理和資產管理方面的優勢，公會樂見政府優化「新資本投資者入境計劃」，並期望考慮再進一步擴大獲許投資資產範圍至香港的私募信貸、單一家族辦公室的投資，以及藝術品和收藏品。

就加強與內地及海外市場聯繫方面，公會認為政府積極拓展與中東、東盟地區的金融合作，洽談簽署更多經貿協定有助提升本港的國際競爭力。針對阿拉伯國家海合會國家，公會建議

政府考慮向在港設立地區總部的海合會國家企業，提供為期兩年的利得稅豁免 ，從其產生應評稅利潤的首年開始計算。

與内地更緊密合作方面，早前簽署的CEPA 第二份協定，降低香港多個服務領域如金融進入內地的門檻。公會相信將有助吸引更多外國投資者通過香港進行策略性投資，加強香港作為進入內地市場的跳板功能。

對於政府的新政策鼓勵海內外重點企業在港設立總部或分部業務，公會樂見政府聽取公會建議 ，制訂引入公司遷冊機制，簡化流程，加快實施其公司重新註冊制度。公會亦期望政府考慮為有意來港的公司遷冊所需的專業服務提供補貼，節省成本。

針對綠色金融，葉耘開認為本港的債券市場非常有優勢，建議政府考慮通過對綠色債券的發行及利息收入進行稅務寬減，吸引更多企業來港發行綠色債券。

政府提及推動數字經濟和低空經濟等政策，葉耘開認為相關政策具有前瞻性，有利本港多元經濟發展。就完善虛擬資產交易規管方面，公會歡迎政府就托管服務提供者實施發牌制度。 為促進web 3.0 的長期發展，公會建議政府考虑設立單一的監管機構，改變現時跨部門分散的監管方式，更便捷妥善監管這些技術的發展和合規要求，並為投資者提供關於虛擬資產投資相關的教育。

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