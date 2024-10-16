施政報告公布多項中小企貸款還息不還本措施，按證公司表示，會與貸款機構跟進上述新措施的執行細節，目標在今年11月內落實各項新措施，借款企業屆時可聯絡貸款機構商討具體安排。
施政報告今日公布，容許「中小企融資擔保計劃」的借款企業就現有及新造貸款申請最多12個月「還息不還本」，並將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至十年和八年，同時向兩種擔保產品下的新造貸款提供「部分本金還款」選項，以上措施旨在減輕借款企業的還款負擔，協助它們應對經濟轉型期的挑戰。
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