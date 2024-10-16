鄭懷武預計，由於按揭貸款成數放寬，大額單位（大於3,000 萬港元）的交易將會增加，從而有利於地產商的房地產銷售。同時認為新資本投資者入境計劃 （CIES）放寬允許房地產投資購買房產的影響有限。

此外，施政報告亦同時降低了第二套物業買家的每月最低抵押貸款支付比例，由50% 降至40%。

該行維持對本港地產股正面看法，首​​選新地（0016）、恒地（0012）、嘉里建設（0683）。

其他報道

施政報告2024︱ 一文看清！ 金融、經濟、樓市措施懶人包

施政報告2024︱澳洲會計師公會：經濟措施有前瞻性和驚喜

瑞穗：人民幣貶值因政策預期調整及美國大選

滬指守住3200點水平 深證成指失守一萬點

七牛智能科技首掛現潛水54.5% 一手帳面蝕1500元

施政報告2024︱按證公司：目標在11月落實中小企還息不還本安排

英國通脹低過預期及央行目標 英鎊貶值見近2個月最弱

施政報告2024︱港交所：新措施助提升市場效率、透明度及產品種類 增市場吸引力

施政報告2024︱研究落實強積金「全自由行」

施政報告2024︱再鬆物業按揭貸款成數上限 地產股造好 恒地彈5%

金管局：按揭成數和供款入息比率上限回復2009年水平 銀行體系仍有充裕緩衝

施政報告2024︱住宅及非住宅物業按揭成數上限一律調整至七成 供款與入息比率上限調整為五成

施政報告2024︱港投公司與內地有關機構研共同投資大灣區項目

中國東方集團與主要股東ArcelorMittal簽合營協議 總承擔近18億美元

半日沽空金額增17% 美團沽空增1.7倍

施政報告2024︱再推「還息不還本」支援中小企

恒指半日升182點 科指升0.3% 曾跌穿20天線見逾兩周低

施政報告2024︱增加基金及單一家族辦公室稅務寬減合資格交易種類

施政報告2024︱設100億元「創科產業引導基金」 撥15億優化「創科創投基金」

施政報告2024︱推動央行數碼貨幣境支付應用

施政報告2024︱擴大「機場城市」規模 建亞博館第二期、空運鮮活市集等

施政報告2024︱今年內引入公司遷冊機制 加大力度吸海內外重點企業來港

施政報告2024︱建立大宗商品交易生態圈 研究稅務優惠和配套

施政報告2024︱推動轉數快與內地支付系統互聯

施政報告2024︱設立「香港海運港口發展局」 委非官方業界人士任主席

施政報告2024︱優化「新資本投資者入境計劃」 允投資5000萬元或以上住宅物業

施政報告2024︱吸納中東資金配置港股 簡化上市批核流程

港元拆息全線向下 1個月HIBOR轉跌 貨幣總結餘減

施政報告2024︱為人民幣計價回購交易建中央清算系統 續優化跨境理財通

施政報告2024︱李家超：構建國際黃金交易中心 推動黃金交易