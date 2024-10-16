「新資本投資者入境計劃」即日起容許投資住宅物業，成交額須為5000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000 萬元。2025年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。

另外，政府宣布將與業界進行諮詢，增加基金及單一家族辦公室享有稅務寬減的合資格交易種類。同時積極爭取與中東等地區的大型主權基金合作，共同出資成立基金，投資內地及其他地區的資產。政府還將全力推動更多環球資金在港管理，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道。

昇世認為政府有意優化相關稅務寬減政策及持續推動中東基金合作，將有助更多家族辦公室選擇落戶香港，進一步鞏固香港成為全球財富管理中心及國際金融中心地位。昇世表示樂意與特區政府合作，積極提供意見及經驗，共同推動行業發展。

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