特首李家超今日公布任內第三份施政報告，當中他提到，考慮到最新經濟及金融環境，在繼續維持銀行體系穩定的前提下，金管局將放寬住宅物業按揭的貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。
施政報告2024︱住宅及非住宅物業按揭成數上限一律調整至七成 供款與入息比率上限調整為五成
至於非住宅物業，有關按揭成數上限及供款與入息比率上限，亦會調整至同樣水平。接近政府消息人士指，具體詳情金管局會有進一步交代。金管局最新指引顯示，有關安排即日生效。
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