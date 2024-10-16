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恒指收市跌31點 成交逾三周最少 北水轉流出兩周最多 七牛智能跌56%

美股隔晚下跌，LVMH銷售下滑稱中國需求降溫，拖累歐股下跌，ASML第三季訂單遠遜預期，拖累日韓台股下跌。內地不急於公布所有刺激計劃，外國投資者獲利了結，港股上日急挫774點，貨幣總結餘減。住建部等周四將開會，不過深證、創板下跌，上證微升1點，恒指早段曾跌187點，其後一度倒升，但收市轉跌31點。恒指、科指見逾兩周低。大市成交減少20%，見逾三周最少，北水亦終止連續3日流入，轉流出15億元，逾兩周最多。會議重燃樓市扶持政策預期，內房股上升，融信中國（3301）升121%。

恒指今早低開174點，高位升229點，低位跌187點，高低波幅417點。上升股份比例為35.95%，下跌為30.95%，無升跌為33.09%。

恒指收市跌31點或0.16%，報20286點，大市成交金額2083億元，較上日減少20.25%，是9月23日後最少，當日為1242.89億元；國指跌9點或0.14%，報7267點。恒生科技指數收報4402點，跌1.09%。

藍籌股成交金額899.15億元，佔大市成交43.16%；科指成份股成交金額484.11億元，佔大市成交23.24%；國指成份股成交金額791.7億元，佔大市成交38%。

24隻雙櫃台股，總成交1.28億元人民幣，相當於約1.39億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.33%，至145.02億元，佔大市成交6.95%。牛熊證成交金額67.91億元，增加9.28%；窩輪成交金額77.11億元，減少7.5%。

藍籌36隻升，45隻下跌，1隻無升跌。龍湖（0960）升7.8%，收報13.82元，是升幅最大的藍籌，京東健康（6618）跌4.11%，收報26.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股9隻升，20隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報16.3元，升5.57%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報26.85元，跌4.11%。

恒指曾跌穿20天線(20216.48點)。科指曾跌穿20天線(4384.29點)。

北水南下合計淨流出15.46億元，終止連續3日流入，流出金額是9月27日後最多，當日流出23.31億。北水本月累計流入311.52億元，按月減少26.4%。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.92%，低見20131.34點，是9月26日19176.58點後最低。收市報20286.85點，是9月26日後收市新低，當日報19924.58點。連跌3日，累計跌965.13點，對上一次連跌3日是9月4日。

科指曾跌最多1.84%，低見4368.95點，是9月27日4308.47點後最低。收市報4402.37點，是9月26日後收市新低，當日報4209.71點。連跌3日，累計跌333.73點，對上一次連跌3日是8月14日。

國指曾跌最多1.02%，低見7203.74點，是10月9日7197.52點後最低。收市報7267.98點，是9月26日後收市新低，當日報7086.7點。連跌3日，累計跌352.76點，對上一次連跌3日是9月4日。

午後消息股表現

施政報告2024︱港交所（0388）：新措施助提升市場效率、透明度及產品種類 增市場吸引力。收報305.4元，跌0.13%。

施政報告再鬆物業按揭貸款成數上限。

新世界（0017）收報8.2元，升1.74%。

新地（0016）收報86.7元，升0.81%。

長實集團（1113）收報33.35元，升1.37%。

恒地（0012）收報25.8元，升2.58%。

信置（0083）收報8.57元，升2.63%。

華置（0127）收報1.27元，升0.79%。

嘉華國際（0173）收報1.83元，無升跌。

美聯集團（1200）收報0.97元，無升跌。

中國東方集團（0581）與主要股東ArcelorMittal簽合營協議 總承擔近18億美元。收報1.2元，升0.84%。

今早及隔晚消息股表現

傳劉強東妻子章澤天加入「光明會」 京東（9618）闢謠兼報案。收報155.4元，跌3.12%。

高鑫零售（6808）接獲可能收購接觸函 盈喜 復牌曾升逾30%。創52周高，見2.34元，收報2.06元，升15.08%。

七牛智能（2567）上市，定價2.75元。收報1.19元，跌56.73%。

豐德麗（0571）全年虧損5.11億不派息，《九龍城寨之圍城》全球票房1.1億美元。收報0.047元，跌4.08%。

中國住建部伙人行、財政部周四開記者會，促進房地產市場平穩健康發展。

內銀股

建行（0939）收報6.07元，升0.66%。

農行（1288）收報3.95元，升1.8%。

工行（1398）收報4.77元，升1.06%。

郵儲行（1658）收報4.78元，升2.36%。

交行（3328）收報6.19元，升3%。

招行（3968）收報39.95元，升2.3%。

中行（3988）收報3.81元，升1.06%。

藍籌內房

中海外（0688）收報15.46元，升3.76%。

龍湖（0960）收報13.82元，升7.8%。

華潤置地（1109）收報26.75元，升2.49%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.58元，升17.17%。

綠城中國（3900）收報9.48元，升4.87%。

寶龍地產（1238）收報0.68元，升15.25%。

萬科（2202）收報7.98元，升18.93%。

融創（1918）收報3.08元，升40%。

禹洲（1628）收報0.16元，升13.48%。

招商局置地（0978）收報0.305元，升7.02%。

佳兆業（1638）收報0.36元，升38.46%。

新城發展（1030）收報2.46元，升10.81%。

龍光地產（3380）收報1.08元，升24.14%。

世茂集團（0813）收報1.72元，升17.01%。

雅居樂（3383）收報1.04元，升11.83%。

時代中國（1233）收報0.41元，升2.5%。

奧園（3883）收報0.465元，升24%。

旭輝（0884）收報0.45元，升18.42%。

富力（2777）收報1.99元，升32.67%。

美的置業（3990）收報3.48元，升8.41%。

合生（0754）收報3.92元，升9.19%。

花樣年（1777）收報0.14元，升16.67%。

遠洋集團（3377）收報0.38元，升16.92%。

中駿集團（1966）收報0.21元，升13.51%。

融信中國（3301）收報0.93元，升121.43%。

雲音樂（9899）擬更改名為網易雲音樂。收報125.5元，跌0.87%。

人保（1339）發盈喜，首三季純利預期升65%至85%。收報3.93元，升4.8%。

廣汽（2238）旗下租賃公司引入東方匯理，出資逾21億人幣佔股50%。收報2.61元，跌1.88%。

王賢誌披露股份餽贈他人，經信託在王氏港建（0532）持股降至28.88%，。收報0.405元，無升跌。

京東（9618）雙11開鑼首4小時港澳銷售增3倍，用戶滿299免運費送貨上門。收報155.4元，跌3.12%。

珠船（0560）出資1.14億元認購江門三埠新港營運商51%股權。收報0.78元，升2.63%。

楊協成再增持維他奶（0345）。黃氏家族申報在10月9日近3800萬增持維他奶至6.43%股權。收報6.49元，升0.78%。

招商局中國基金（0133）：有股東擬召開股東會，動議罷免執董職務等。收報14.78元，升3.36%。

潘廸生遭證監會指控涉內幕交易，偕其子潘冠達致廸生創建（0113）違披露規定。收報4.94元，跌0.6%。

永嘉（3322）：高級時裝零售業務第3季同店銷售按年跌18%。收報0.164元，無升跌。

GHW International（9933）被證監指股權高度集中，街貨量不足2.2%。收報4.09元，跌26.96%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見63.16元，收報63.14元，升0.7%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1922.5元，收報1922.5元，升1%；SPROCOMM INTEL（1401）創上市新高，見5.69元，收報5.53元，升4.14%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見11.2元，收報11.2元，升8.53%；康耐特光學（2276）創上市新高，見15.72元，收報15.7元，升3.02%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見1.56元，收報1.45元，升2.11%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1922.5元，收報1922.5元，升1%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1096.4元，收報1095.85元，無升跌；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1073.2元，收報1072.9元，升0.02%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見8.125元，收報8.125元，升0.99%；價值黃金－Ｒ（83147）創上市新高，見57.86元，收報57.86元，升0.77%；茶百道（2555）創上市新高，見16元，收報11.5元，升29.8%；七牛智能（2567）收報1.19元，跌56.73%；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見3.7元，收報3.69元，升12.84%；鈞濠集團（0115）創52周高，見7元，收報6.8元，升6.25%；順誠（0531）創52周高，見0.475元，收報0.475元，無升跌；達利國際（0608）創52周高，見1.71元，收報1.71元，無升跌；東銀國際控股（0668）創52周高，見0.34元，收報0.34元，升1.49%；意達利控股（0720）創52周高，見0.183元，收報0.176元，跌2.22%；中國秦發（0866）創52周高，見1.48元，收報1.45元，升0.69%；潤歌互動（2422）創52周高，見0.65元，收報0.64元，升4.92%；重慶農村商業銀行（3618）創52周高，見4.68元，收報4.65元，升6.9%；光麗科技（6036）創52周高，見0.54元，收報0.52元，跌1.89%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，高山企業（0616）低見0.088元，收報0.091元，跌9%；中國水業集團（1129）低見0.059元，收報0.06元，跌15.49%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.025元，收報0.026元，跌18.75%；安領國際（1410）低見0.18元，收報0.18元，跌4.26%；中國升海集團（1676）低見0.265元，收報0.285元，跌1.72%；華禧控股（1689）低見0.5元，收報0.55元，升1.85%；盈滙企業控股（2195）低見0.045元，收報0.05元，跌45.05%；環球大通集團（8063）低見0.018元，收報0.019元，跌5%；EDA集團（2505）低見2.33元，收報2.34元，跌2.5%；太美醫療（2576）低見5.75元，收報5.87元，跌9.55%。

20隻股份創52周低，其中十隻包括，國際家居零售（1373）低見1.08元，收報1.09元，無升跌；中國北大荒（0039）低見0.06元，收報0.06元，跌1.64%；中國投資開發（0204）低見0.3元，收報0.33元，跌8.33%；和記電訊香港（0215）低見0.94元，收報0.94元，無升跌；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；長江製衣（0294）低見0.95元，收報0.96元，升1.05%；思派健康（0314）低見4.99元，收報5.35元，升2.29%；首程控股（0697）低見1.02元，收報1.05元，升0.96%；金石資本集團（1160）低見0.209元，收報0.209元，無升跌；皇朝家居（1198）低見0.275元，收報0.29元，跌6.45%。

異動股

上升異動股，包括，融信中國（3301）收報0.93元，升121.43%；鉅京控股（8450）創52周高，見0.116元，收報0.078元，升81.4%；天成控股（2110）收報0.18元，升66.67%；一元宇宙（1616）收報0.045元，升55.17%；重慶鋼鐵股份（1053）收報1.14元，升40.74%；融創（1918）收報3.08元，升40%；佳兆業（1638）收報0.36元，升38.46%。

下跌異動股，包括，七牛智能（2567）收報1.19元，跌56.73%；盈滙企業控股（2195）創上市新低，見0.045元，收報0.05元，跌45.05%；駿東控股（8277）收報0.201元，跌41.74%；環科國際（0657）收報0.023元，跌28.13%；GHW INTL（9933）收報4.09元，跌26.96%；思城控股（1486）收報0.395元，跌21%；神通機器人教育（8206）創52周高，見0.063元，收報0.047元，跌18.97%；中國綠地博大綠澤（1253）創上市新低，見0.025元，收報0.026元，跌18.75%；首控集團（1269）收報0.082元，跌17.17%；環球實業科技（1026）收報0.118元，跌16.9%；精技集團（3302）收報0.138元，跌16.36%。

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