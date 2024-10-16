繼大型新股美的集團 （0300）來港上市後，再有内地企業擬來港發行H股上市。彭博社引述消息指，内地醬油生產商海天味業（滬：603288）正在考慮來港上市，正與投行磋商IPO的可行性，最快明年上半年完成掛牌，料集資超15億美元（折合117億元），而最終規模將取決市況。
報道指，海天在上海上市的股票今年已上漲近20%，市值約350億美元。知情人士補充，商討仍在進行，募資規模將取決於市場狀況。海天的代表沒有立即回應置評請求。
海天味業成立於1955年，為内地家庭最知名的日用品牌之一。據海天味業官網介紹，目前旗下產品涵蓋醬油、蠔油、調味醬、醋、雞精等8大系列，超過100個品項。
報道指，海天在上海市場的市盈率（PE）為41倍，遠高於貴州茅台的24倍。
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