恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示：「剛公布的施政報告為香港在國際舞台上維持競爭力制定了清晰的方向。政府透過聚焦於吸引海外資金、推廣公開招股活動、推動金融科技、跨境合作，以及加強金融基建，為香港的可持續發展創造有利環境。作為香港最大的本地銀行，恒生致力支持相關措施。憑藉廣泛的銀行專業知識及與社區的緊密聯繫，我們可為企業和市民提供創新的金融方案，滿足各方需要」。

恒生亦支持政府提升香港作為領先離岸人民幣業務樞紐的角色。恒生在人民幣服務方面擁有豐富經驗，已經準備好在政府的新措施下，為跨境貿易的企業提供更全面的服務方案。

恒生亦配合政府政策，提供多元化的融資方案，致力協助中小企應對挑戰，以及在數碼轉型和可持續發展方面把握商機。早前推出的 330 億港元中小企Power Up 融資基金和 800 億港元可持續發展 Power Up 融資基金，便是配合政府促進中小企的融資彈性及長遠發展需要。

恒生作為香港金融業的核心支柱，將繼續與政府及商界合作，確保這些措施進一步加強香港的金融生態系統，推動創新，並鞏固香港領先國際金融中心的地位。

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