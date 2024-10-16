據悉新成立的小組成員包括政府部門、金融規管、業界及專業協會等持份者，業界會尋求新機制，依國際標準去管理經擴容後的金庫。當局旨在將香港發展成國際黃金交易中心，今年所見，在黃金交易方面，金銀貿易場今年首季的交投更比去同期增長20%。

至於在發展大宗商品交易圈方面，消息人士直言，香港向來安全，又國際化，因此在推動大宗商店的發展方面，具備優勢。她指，香港因為本身稅務水平相對低，因此沒有向大宗商品營運的持份者提供商品提供稅務優惠，在新加坡比香港提供更低稅務水平下，當局正研究提供優惠，吸引業界回來。

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