香港在國際黃金的進出口越益頻密，特首李家超在最新的施政報告，提出建立國際黃金交易中心，吸引國際黃金現貨在港庫存，並藉此推勳方易。刻下政府更擬推動建國際大宗商品交易生態圈，並藉此帶動海運、期貨對沖等服務。消息人士指，將於今年底前成立小組推行建立國際黃金交易中心的工作。同時由於現有可容載150公噸的機場金庫，已處於飽和，因此擬物色地點將容量倍增，機場繼續亦繼續為他們設倉儲並熟意的地點之列。
據悉新成立的小組成員包括政府部門、金融規管、業界及專業協會等持份者，業界會尋求新機制，依國際標準去管理經擴容後的金庫。當局旨在將香港發展成國際黃金交易中心，今年所見，在黃金交易方面，金銀貿易場今年首季的交投更比去同期增長20%。
至於在發展大宗商品交易圈方面，消息人士直言，香港向來安全，又國際化，因此在推動大宗商店的發展方面，具備優勢。她指，香港因為本身稅務水平相對低，因此沒有向大宗商品營運的持份者提供商品提供稅務優惠，在新加坡比香港提供更低稅務水平下，當局正研究提供優惠，吸引業界回來。
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