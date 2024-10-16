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中壽料今年首三季多賺1.9倍至1088億元人幣

中國人壽（2628）發盈喜，經集團初步測算，料今年首三季純利介乎1011.35億元至1087.67億元（人民幣，下同），按年升1.65倍至1.85倍。中壽解釋，純利按年增加因今年首三季股票市場顯著回暖，令公司的投資收益按年大幅提升。

中壽續指，公司亦堅持資産負債匹配原則和長期投資、價值投資、穩健投資理念、把握市場機會開展跨周期配置，以及持續推進權益投資結構優化。

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