施政報告將所有住宅物業、以資產水平審批的物業最高按揭成數劃一至七成，非自用和多重按揭供款與入息比率上限，與其他按揭劃一至五成。金管局副總裁阮國恒表示，現時宏觀審批監管措施，包括按揭成數和供款與入息比率上限，已回到2009年第一輪收緊措施之前。
金管局表示會繼續密切留意市場發展，並會因應物業市場的最新情况，推出合適措施保障銀行體系穩定。至於會否進一步放寬至超過2009年前水平，阮國恒指暫時沒有計劃作出調整，金管局由九十年代至2009年，長時間維持最高按揭成數上限在七成水平，2009年以後將五成供款與入息比率的行規變為監管水平，現時兩者皆為長期的政策目標水平。
金管局放寬非自用和多重按揭供款與入息限制比率，阮國恒指從貸款人仍需計算所有貸款供款與其入息的比率，多重按揭貸款比率不算高，銀行反映相關風險可控。今年首8個月，多重按揭佔整體新造按揭宗數為11%，非自用物業佔比為15%，另外3000萬樓價以上物業按揭佔比則為2%，以資產水平審批按揭佔比為8%。
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