公司昨公布配發結果，公開發售部分超額18.87倍，一手中籤率達80%，認購兩手便穩獲一手。香港公開發售部分共錄得15747份有效申請14402份成功申請，超額認購18.9倍，觸發回撥機制，經重新分配後香港公開發售項下最終發售股份數目為4792.5萬股，佔全球發售的30%。國際發售輕微超額認購0.02倍。

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