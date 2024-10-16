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七牛智能科技首掛股價腰斬一手帳蝕1560元 暫為今年表現最差新股

内地音視頻服務提供商七牛智能科技（2567）今日首日掛牌，股價開報1.6元，較招股定價2.75元低41.8%，早段走勢向下，高見1.68元，低見1.14元，收報1.19元，深潛56.7%，每手1000股，一手帳面蝕1560元。成交1.21億股，涉資1.66億元。暫為今年首掛表現最差新股，超越今年7月初上市的中贛通信（2545）首掛深潛46.4%

公司昨公布配發結果，公開發售部分超額18.87倍，一手中籤率達80%，認購兩手便穩獲一手。香港公開發售部分共錄得15747份有效申請14402份成功申請，超額認購18.9倍，觸發回撥機制，經重新分配後香港公開發售項下最終發售股份數目為4792.5萬股，佔全球發售的30%。國際發售輕微超額認購0.02倍。

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