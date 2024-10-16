内地音視頻服務提供商七牛智能科技（2567）今日首日掛牌，股價開報1.6元，較招股定價2.75元低41.8%，早段走勢向下，高見1.68元，低見1.14元，收報1.19元，深潛56.7%，每手1000股，一手帳面蝕1560元。成交1.21億股，涉資1.66億元。暫為今年首掛表現最差新股，超越今年7月初上市的中贛通信（2545）首掛深潛46.4%
公司昨公布配發結果，公開發售部分超額18.87倍，一手中籤率達80%，認購兩手便穩獲一手。香港公開發售部分共錄得15747份有效申請14402份成功申請，超額認購18.9倍，觸發回撥機制，經重新分配後香港公開發售項下最終發售股份數目為4792.5萬股，佔全球發售的30%。國際發售輕微超額認購0.02倍。
其他報道
施政報告2024︱金管局：七成按揭上限為長期政策目標水平 暫無計劃再放寬
施政報告2024︱推動香港成國際黃金中心 擬物色比機場金庫更大項目
結業潮︱深水埗麗閣邨U購分店本月底結業 月內日最少7間門市執笠
施政報告2024︱積金局：全力配合政府 研強積金「全自由行」方案
施政報告2024︱證監會：續協助建金融科技創新生態圈 加強虛擬資產交易監管
中港擬推快速支付系統小額互聯 拓人民幣即時支付系統夜間跨境服務能力
恒指收市跌31點 成交逾三周最少 北水轉流出兩周最多 七牛智能跌56%
施政報告2024︱昇世：新策豐富多元資產配置 方便在港落戶發展
施政報告2024︱銀河國際證券：放寬按揭成數屬驚喜 行業首選新地
施政報告2024︱大灣區航空：有助國際航線加快恢復至疫情前水平
施政報告2024︱按證公司：目標在11月落實中小企還息不還本安排