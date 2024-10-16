近年監管機構著力提升香港證券交投表現及效率，在新一份財政預算案內，特首李家超指，會檢視證券保證金存入安排。接近政府消息人士稱，因應業界認為上市審批進度緩慢，因此會推動港交所審批上市時間明確化，至於債券通優化方面，則未有時間表。當局亦冀在年內，推出機制鼓勵更多在港營運而在海外註冊公司遷册。
消息人士指，現時經紀是需要存入保證金到交易所，以支持運作，當局正著手優化及研究，當中會涉及到計息的安排，令到香港市場更具競爭力。至於業界一向埋怨新股上市審批緩慢，消息人士指，經推動明確的時間表，例如確定在40個營業日內向準上市公司提出兩輪問題後，料有助紓緩上市慢的情況。其明言當局沒有為新股數目設定關鍵表現指標，但是依其所見，目前尚有90幾間準上市公司排隊招股，當中亦不乏具地標式的個案如順豐。
至於在推動債券通優化方面，該消息人士指，經過今年2月及7月的優化後，最近進一步尋求在抵押品方面著手優化，但是目前未有時間表，最終具體操作詳情則有待和人民銀行去商討。
此外，政府推動的優化公司遷冊安排，消息人士強調，該安排旨在鼓勵在港經營而在香港營運的公司返港註冊，條件是該等在港營運公司的海外註冊地亦要有遷冊機制，因此不用將原有在海外的公司清盤或結業，才能夠實現回港註冊。若前述優化措施落實，料有助減省了有意遷冊來港所需時間和成本。海外企業按《公司條例》容許海外註冊公司在港登記成非香港公司，她稱，向來多企業使用，料會繼續與新的優化遷冊安排，繼續運作。
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