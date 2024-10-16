他指出，由於淘寶現時的店舖動態評分（DSR）基於主觀評價來決定分數，有時會發生「造假」評價或粉絲互刷劣評等而影響計算結果，令商戶難以營運。為了讓服務標準更透明，公司轉為「店舖體驗分」，增加更多客觀指標評分，例如商戶品質、用戶評價、發貨及物流速度、咨詢接待售後處理等，而且官方團隊會透過商戶同業的營運數據來監察會否有異常數據，遲免分數「造假」。

對於「體驗分」愈高的商家，他稱淘寶會向其提供更多曝光機會，以及售後場景擁有更多自主權。他舉例指，店舖「體驗分」要至少4.1分才可用阿里媽媽投放廣告；營銷活動報名門檻至少4.2分；以及達4.8分或以上可有申訴專屬客服處理。他續稱，4.8分店舖佔比提升至36%。另公司亦推出商品體驗分（PXI），就商品負反饋、發貨物流問題和用戶救助平台著手，而使用商家量超過110萬個。

另外，他稱公司推出了退貨寶、退貨舉證和多方案協商的方法，以減少不合理退款。他指公司每日阻止了40萬個不合理「僅退款」，退款寶最多為商戶降低30%成本，同時退貨憑證覆蓋增加20%，以及多方案協商中退款金額減少57%。

淘寶平台事業部店舖業務負責人方勝表示，今年淘寶天貓新開店累計超過600萬間，當中農場店按年升52%、渠道店升100%、新銳品牌店鋪增67%。另截止9月底止，新增商家會員規模達4.6億，而商家會員復購訂單按年升26%。

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