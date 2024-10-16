同時，德勤亦樂見政府積極回應市場需求，優化「新資本投資者入境計劃」以允許投資住宅物業，並擴大基金及單一家族辦公室可享有稅務寬減的合資格交易種類。

為持續優化包括跨境理財通在內的互聯互通機制，德勤倡議政府向内地政府爭取設立新的「家辦通」資金渠道，讓內地高淨值人士透過在港設立的家辦進行跨境投資。此外，建議探索「新資本投資者入境計劃」允許聯名持有資產，也有助吸引更多各地優質資本投資者，進一步鞏固香港家族辦公室行業的優勢。

德勤中國香港數字資產主管合伙人呂志宏指出，樂見《施政報告》提出繼續推動央行數碼貨幣、移動支付、虛擬銀行、虛擬保險及虛擬資產交易等創新金融服務，相信將有助實現新興科技與銀行、保險、證券、資產管理等傳統金融服務領域的深度融合，進而鞏固香港作為國際金融中心和Web3樞紐的地位。

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