行政長官李家超在新一份《施政報告》中提出的多項優化人才入境計劃的措施。本地求職平台Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳回應指，此次《施政報告》不僅將「高端人才通行證計劃」下高收入人才的首個簽證期限由兩年延長至三年，有助減少僱主在續期簽證上投入的資源。
報告又提到，「人才辦」將加強提供有關人才入境的實用資訊，並繼續舉辦國際人才論壇及線上線下招聘會，他們期待看到更多具體的落實細節，能夠回應僱主在這些方面的需求。
李政勳指，早前與香港人力資源管理學會合作發表的報告顯示，近七成企業期望政府就簽證續期流程提供指引，且超過一半的僱主希望獲得更多有關入境計劃的詳細資訊，同時亦期望政府在優化各項人才入境計劃的同時，繼續聆聽不同持分者對相關計劃的意見和期望，並堅持本地勞工優先就業的原則，使搶人才政策與本地就業政策相輔相成，進一步增加更多高質量本地勞動力。
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