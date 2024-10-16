《通知》提出，整合各類政策資源支持科技金融發展，完善企業科創屬性評價、投融資對接、風險分擔補償等機制。二是提升金融支持強度和水平，用好用足科技創新和技術改造再貸款等結構性貨幣政策工具，擴大轄區科技型企業貸款投放。將承銷和投資科技型企業債券情況納入科技金融服務效果評估，推動科創票據發行規模增長。

此要，圍繞科技創新中心建設需要，提高對轄區內科技型企業、重點科技項目、制造業重點產業鏈和集群的金融支持力度。四是探索科技金融新模式，聚焦「貸款+外部直投」、併購貸款、科技保險等重點業務，打通業務堵點，提升服務效能。

五是為各類金融機構、科技中介服務組織、高校院所等搭建交流合作平台，加強信息共享和服務聯動，為科技型企業提供多元化接力式金融服務。六是建立科技金融數據共享平臺，引導企業征信機構創新科技金融領域征信增值產品，加強信息技術運用，提升科技公共信息共享和使用水平。七是建立健全區域科技金融服務效果評估機制，加強評估結果運用，形成正向激勵。

下一步，中國人民銀行、科技部將加強政策協同和信息共享，指導推動重點地區中國人民銀行分行、科技部門全力做好科技金融服務工作，健全工作機制、加強探索創新、優化配套政策，完善區域科技金融服務體系，培育支持科技創新的金融市場生態，以高質量科技金融服務助力打造科技創新高地，支持實現高水平科技自立自強和科技強國建設。

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