今年施政報告內，特首李家超提到，要推動高增值海運服務、綠色航運中心建設及智慧港口。接近政府消息人士稱，他們就如何令年收入逾750萬歐元的海運服務企業，包括租賃、保險、代理、管理及經紀商等面對環球稅網下，可以繼續享用香港的半稅（即利得稅減半8.25%稅率優惠），正著手聯同專家研究方案，冀爭取更多業界繼續留港運作，支持航運業發展。
消息人士指出，料明年上半年會有具體方案可以提供考慮，當中他們會在包括會計項目如折舊、扣稅等不同安排上，作出研究，確保半稅安排具有有效性。她指出，香港自推出半稅優惠後，約吸引30至40家服務商來港。另香港作為世界十大加注中心之一，加上懸掛香港旗的船舶向來要符合高標準去營運，配合給予註冊船舶綠色化獎金，分三年給予2萬元的鼓勵下，這些元素，有助推動香港發羅更多綠色船用燃料加注，將來更可進一步推動更多天然氣、甲醇、氨及氫等滿足可持續發展的燃料之開發。其補充，在港目前共有2300艘船舶註冊，按總噸位計，排名世界第四。
雖然近期香港貨櫃碼頭生意轉淡，有不少說法指與途經香港航線變成支線有關。消息人士指，這與面對不同港口競爭、長途班輪因應環保政策轉慢速或改變路線，甚至區內多了短途線等有關。因此香港除了與班輪公司協調並從設計航線著手之外，亦要爭取粵西貨源、發揮中轉站強項，加上配合海運服務第二條腿走路。據其理解，班輪公司仍對泊港感到興趣。至於香港在推動智慧港口及高增值物流方面，料明年底落實建成模組化系統，冀幫助更多中小企能夠在更低成本用上區塊鍵方便融資、減省電郵通訊成本，甚至掌握數據去規劃業務長線發展。
消息人士又指，新成立的香港海運港口發展局，旨在協助訂立長遠發展策略，仍屬諮詢架構，並會改由非官方人士任主席，及有專責團隊著手參與研究及推廣工作。具體營運細節，則留待明年出台。
其他報道
施政報告2024︱Jobsdb by SEEK：延長高才通簽證助減省續簽資源
施政報告2024︱德勤倡向政府向內地爭取設立「家辦通」資金渠道
施政報告2024︱安永：香港需更深更廣更聚焦交互發展 樂見政府致力與國家政策接軌
施政報告2024︱倡設自保公司 引導保險資金到北都區及基建上
七牛智能科技首掛股價腰斬一手帳蝕1560元 暫為今年表現最差新股
施政報告2024︱金管局：七成按揭上限為長期政策目標水平 暫無計劃再放寬
施政報告2024︱推動香港成國際黃金中心 擬物色比機場金庫更大項目
結業潮︱深水埗麗閣邨U購分店本月底結業 月內日最少7間門市執笠
施政報告2024︱積金局：全力配合政府 研強積金「全自由行」方案
施政報告2024︱證監會：續協助建金融科技創新生態圈 加強虛擬資產交易監管
中港擬推快速支付系統小額互聯 拓人民幣即時支付系統夜間跨境服務能力
恒指收市跌31點 成交逾三周最少 北水轉流出兩周最多 七牛智能跌56%
施政報告2024︱昇世：新策豐富多元資產配置 方便在港落戶發展
施政報告2024︱銀河國際證券：放寬按揭成數屬驚喜 行業首選新地
施政報告2024︱大灣區航空：有助國際航線加快恢復至疫情前水平
施政報告2024︱按證公司：目標在11月落實中小企還息不還本安排
施政報告2024︱按證公司：目標在11月落實中小企還息不還本安排
施政報告2024︱港交所：新措施助提升市場效率、透明度及產品種類 增市場吸引力
施政報告2024︱再鬆物業按揭貸款成數上限 地產股造好 恒地彈5%
金管局：按揭成數和供款入息比率上限回復2009年水平 銀行體系仍有充裕緩衝
施政報告2024︱住宅及非住宅物業按揭成數上限一律調整至七成 供款與入息比率上限調整為五成
施政報告2024︱港投公司與內地有關機構研共同投資大灣區項目
中國東方集團與主要股東ArcelorMittal簽合營協議 總承擔近18億美元
恒指半日升182點 科指升0.3% 曾跌穿20天線見逾兩周低
施政報告2024︱增加基金及單一家族辦公室稅務寬減合資格交易種類
施政報告2024︱設100億元「創科產業引導基金」 撥15億優化「創科創投基金」
施政報告2024︱擴大「機場城市」規模 建亞博館第二期、空運鮮活市集等
施政報告2024︱今年內引入公司遷冊機制 加大力度吸海內外重點企業來港
施政報告2024︱建立大宗商品交易生態圈 研究稅務優惠和配套
施政報告2024︱設立「香港海運港口發展局」 委非官方業界人士任主席
施政報告2024︱優化「新資本投資者入境計劃」 允投資5000萬元或以上住宅物業
施政報告2024︱為人民幣計價回購交易建中央清算系統 續優化跨境理財通