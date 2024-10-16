消息人士指出，料明年上半年會有具體方案可以提供考慮，當中他們會在包括會計項目如折舊、扣稅等不同安排上，作出研究，確保半稅安排具有有效性。她指出，香港自推出半稅優惠後，約吸引30至40家服務商來港。另香港作為世界十大加注中心之一，加上懸掛香港旗的船舶向來要符合高標準去營運，配合給予註冊船舶綠色化獎金，分三年給予2萬元的鼓勵下，這些元素，有助推動香港發羅更多綠色船用燃料加注，將來更可進一步推動更多天然氣、甲醇、氨及氫等滿足可持續發展的燃料之開發。其補充，在港目前共有2300艘船舶註冊，按總噸位計，排名世界第四。

雖然近期香港貨櫃碼頭生意轉淡，有不少說法指與途經香港航線變成支線有關。消息人士指，這與面對不同港口競爭、長途班輪因應環保政策轉慢速或改變路線，甚至區內多了短途線等有關。因此香港除了與班輪公司協調並從設計航線著手之外，亦要爭取粵西貨源、發揮中轉站強項，加上配合海運服務第二條腿走路。據其理解，班輪公司仍對泊港感到興趣。至於香港在推動智慧港口及高增值物流方面，料明年底落實建成模組化系統，冀幫助更多中小企能夠在更低成本用上區塊鍵方便融資、減省電郵通訊成本，甚至掌握數據去規劃業務長線發展。

消息人士又指，新成立的香港海運港口發展局，旨在協助訂立長遠發展策略，仍屬諮詢架構，並會改由非官方人士任主席，及有專責團隊著手參與研究及推廣工作。具體營運細節，則留待明年出台。

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