劉鳴煒更將的士大佬金句「我唔過海」翻譯成阿拉伯語，不知是否為了方便未來的士大佬「拒載」之用呢？其實劉鳴煒仲有一篇限動是有關的士大佬的阿拉伯語，不過不久就刪除咗，唔知因為咩原因呢？

不過，其實花生友不時留意劉鳴煒的IG，發現佢雖然人經常身處海外，卻非常緊貼香港時事脈博，發的限時動態亦非常有趣。作為前海洋公園主席嘅佢上月曾陪子女去迪士尼遊玩，更發了一則限時動態指自己係90分鐘內玩飛越太空山四次後，已目無表情。結果轉頭再去返海洋公園，表示無論「依度去4次還是400次都唔會悶，唔會厭，因為一份感情」，可見佢依然心繫海洋公園。

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