ACCA香港分會會長何家輝表示，在提振香港經濟信心方面，《施政報告》提出放寬物業按揭貸款條件、再推「還息不還本」安排及發展盛事旅遊經濟等，支持本地經濟活動。為進一步增強香港的經濟動力，ACCA呼籲政府再次考慮本會早前特別就稅務相關提出的建議，包括降低股市印花稅，將合資格的研發活動稅務扣減覆蓋至粵港澳大灣區，暫時減少或免除首次置業印花稅，增設僱用外籍家庭傭工或照顧者的免稅額等。

金融服務界立法會議員李惟宏發稿指，今年施政報告十分全面，並使用大量篇章談及鞏固提升國際金融的地位，當中採納不少議員過去所提出建議。他謂，施政報告亦有提及繼續研究優化「跨境理財通」，李惟宏指，業界期望，香港監管機構能與內地監管部門進一步商討，調低合資格香港券商的入場門檻，讓更多香港中小型券商參與，並且繼續擴大投資產品範圍。同時，政府亦應持續跟進促進股票市場流動性專責小組所提出的建議，包括進一步下調印花稅、檢討除牌機制等，以持續維持香港作為國際金融中心的競爭力。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋表示，今年強調鞏固提升香港國際金融中心地位，深化內地與香港的互聯互通機制及豐富離岸人民幣業務，相關措施將有助強化香港作為超級聯繫人以及離岸人民幣業務中心的功能，並為香港所長，國家所需作更大的貢獻。該行聯席行政總裁李民斌亦表示，《施政報告》提及推動跨境支付及個人信息流動等措施，將為內地和香港經貿活動和民生交流提供更大的便利，也可為跨境金融創造更廣闊的發展空間。