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道指升337點 創收市新高 美債息降 金龍指數上升

美債息降，息差收窄，債息倒掛擴闊，金龍指數上升，道指創收市新高。摩根士丹利公布第三季度交易業務收入大增，推動當季利潤勁升32%，刺激股價上漲6.5%。高盛全球市場董事總經理、戰術專家Scott Rubner預計標普500指數年底前漲至6,270點。路透社引述知情人士報道稱，波音公司考慮通過發行股票和強制性可轉換債券籌集約150億美元資金。

隨著圍繞高風險資產的樂觀情緒升溫以及美國大選即將來臨，比特幣逼近7萬美元放眼歷史高位，分析人士稱市場將迎來完美風暴。意大利將把比特幣資本利得稅稅率從26%提高至42%，旨在為昂貴的選舉承諾提供資金，並降低財政赤字。

道瓊斯工業平均指數收漲337點，升幅0.79%，報43077點。標普500指數收漲27點，升幅0.47%，報5842點。納斯達克綜合指數收漲51點，或0.29%，報18367點。

聯合健康升2.71%，報571.34美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻98點，而Amgen跌1.06%，報321.63元，拖累道指22點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報231.78元，跌0.88%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報165.16元，跌0.18%，亞馬遜(美：AMZN)收市報186.89元，跌0.42%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報576.79元，跌1.61%，英偉達(美：NVDA)收市報135.72元，升3.13%，微軟(美：MSFT)收市報416.12元，跌0.62%，Tesla (美：TSLA)收市報221.33元，升0.8%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.19%，報519點。德國DAX指數收跌0.28%，報19432點；法國CAC 40指數跌0.4%，報7492點；英國富時100指數收漲0.97%，報8329點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.94%，報7008點。

美國2年期債息曾跌最多0.73%，低見3.9165厘，是10月4日3.6848厘後最低。收市報3.9376厘，是10月4日後收市新低，當日報3.9217厘。連跌2日，累計跌0.0179厘，對上一次連跌2日是10月11日。

美國10年期債息曾跌最多0.97%，低見3.9927厘，是10月7日3.9653厘後最低。收市報4.0122厘，是10月8日後收市新低，當日報4.0119厘。連跌2日，累計跌0.0881厘，對上一次連跌2日是9月16日。

美2年期10年期債息差曾低見6.468基點，是10月10日2.248基點後最窄。收市報7.248基點，是10月9日後收市最窄，當日報4.684基點。連續兩日收窄，累計6.819基點，對上一次連續2日是10月7日。

美3個月10年期債息差續倒掛，曾擴闊至67.371基點，是10月7日68.692基點後最闊。收市報62.358基點，是10月8日後收市最闊，當日報62.957基點。連續兩日擴闊，累計8.069基點，對上一次連跌2日是9月11日。

金龍指數曾升最多2.18%，是10月4日後最大升幅，當日升幅為3.07%。高見7094.61點，是10月15日7180.29點後最高。收市報7008.21點，是10月14日後收市新高，當日報7380.22點。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是7月31日。

道指曾升最多0.84%，是10月11日後最大升幅，當日升幅為1.05%。高見43100.84點，是10月15日43277.78點後最高。收報43077.7點，創收市價計新高。

標指曾升最多0.54%，是10月14日後最大升幅，當日升幅為0.97%。高見5846.52點，是10月15日5870.36點後最高。收市報5842.47點，是10月14日後收市新高，當日報5859.85點。

納指曾升最多0.37%，是10月14日後最大升幅，當日升幅為1.12%。高見18383.11點，是10月15日18564.25點後最高。收市報18367.08點，是10月14日後收市新高，當日報18502.69點。

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