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港股ADR升101點 夜期高水195點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR升101點或0.5%，報20388點，即月恒指夜期升199點，報20482點，夜期高水195點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.2%，折合報417.76元；阿里巴巴（9988）升0.32%，折合報99.24元；美團（3690）升4.43%，折合報174.61元；匯控（0005）升0.61%，折合報68.53元；建行（0939）升2.63%，折合報6.05元。

道期現跌0.085%；標期現跌0.16%；納期現跌0.2%。日本東證指數現升0.36%；韓國KOSPI指數現升0.09%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.8%。

VIX指數隔晚跌5.13%或1.06點，報19.58點。

紐油現升0.61%或0.42美元，報70.82美元；布油現升0.55%或0.4美元，報74.63美元；金價現升0.11%或3.07美元，報2676.9美元；LME 銅期貨隔晚升0.29%或28美元，報9558.5美元。比特幣現升0.41%或281.23美元，報67901.3美元；美國10年期債息現升0.38%或0.0156厘，報4.0278厘。

今日焦點股份可留意：

3公司最快今日公布業績，包括，錦藝集團控股（0565）、福耀玻璃（3606），及南粵控股（1058）

非凡領越（0933）換股私有化堡獅龍（0592），5股換1股折讓12%。

達勢（1405）股東配售500萬股套現最多3.4億。

靄華押業（1319）盈警料半年盈利減少至少三成。

京東物流（2618）與淘天集團達成合作，全面連接淘寶天貓。

中壽（2628）料今年首三季多賺1.9倍至1088億元人幣。

破產管理署署長獲委任為大發地產（6111）及垠壹臨時清盤人。

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