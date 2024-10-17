恒指今早高開185點或0.92%，報20471點，大市成交金額37億元；國指今早高開63點或0.88%，報7331點。恒生科技指數開市報4449點，升1.07%。上升股份比例為12.34%，下跌為3.01%，無升跌為84.64%。
藍籌66隻升，5隻下跌，11隻無升跌。中國人壽（2628）升6.29%，報16.56元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.18%，報13.38元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，6隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報26.6元，升3.1%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報43.05元，跌1.71%。
恒指續高於20天線(20368.97點)。科指續高於20天線(4431.9點)。
蘋果據報曾與比亞迪（1211）合作開發電動車電池。開市報273.2元，升0.96%。
融創（1918）折讓約19% 先舊後新配股 籌11億。開市報2.62元，跌14.94%。
3公司最快今日公布業績，績前表現如下，錦藝集團控股（0565）停牌。
福耀玻璃（3606）開市報52.65元，升1.35%。
南粵控股（1058）無成交，報0.305元。
非凡領越（0933）換股私有化堡獅龍（0592），5股換1股折讓12%。非凡領越開市報0.58元，升7.41%。
堡獅龍（0592）開市報0.123元，無升跌。
達勢（1405）股東配售500萬股套現最多3.4億。無成交，報74.55元。
靄華押業（1319）盈警料半年盈利減少至少三成。無成交，報0.221元。
京東物流（2618）與淘天集團達成合作，全面連接淘寶天貓。開市報14.64元，升1.81%。
中壽（2628）料今年首三季多賺1.9倍至1088億元人幣。開市報16.56元，升6.29%。
異動股
上升異動股，包括，宏海控股集團（8020）開市報0.023元，升15%；珠光控股（1176）開市報0.15元，升13.64%；一元宇宙（1616）開市報0.051元，升13.33%；中廣核礦業（1164）開市報1.78元，升10.56%；亨鑫科技（1085）開市報1.21元，升9.01%；川控股（1420）開市報0.098元，升8.89%；天機控股（1520）開市報0.114元，升8.57%；盈滙企業控股（2195）開市報0.054元，升8%；汽車街（2443）開市報10.6元，升7.83%；友寶（2429）開市報11.66元，升7.76%；滿地科技股份（1400）開市報0.056元，升7.69%。
下跌異動股，包括，融創（1918）開市報2.62元，跌14.94%；融信中國（3301）開市報0.8元，跌13.98%；新世紀集團（0234）開市報0.033元，跌13.16%；富力（2777）開市報1.73元，跌13.07%；兌吧（1753）開市報0.255元，跌12.07%；帝國科技集團（0776）開市報3.26元，跌11.17%；世茂集團（0813）開市報1.56元，跌9.3%。
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