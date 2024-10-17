恒指今早高開185點或0.92%，報20471點，大市成交金額37億元；國指今早高開63點或0.88%，報7331點。恒生科技指數開市報4449點，升1.07%。上升股份比例為12.34%，下跌為3.01%，無升跌為84.64%。