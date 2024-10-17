倪虹表示，調查顯示，光是35個大中城市，需要改造的城中村就有170萬套，其他城市也有改造需求；全國需要改造的危舊房有50萬套。這次提出的新增實施100萬套主要針對條件成熟、透過加大政策力度可以提前幹的項目，主要採取貨幣安置的方式，將更有利於群眾和自己意願選擇合適方式。

倪虹表示，年底前將「白名單」項目信貸規模增加到4萬億元。要將所有合格項目都爭取納入「白名單」，「應幹盡幹」。

金融監理總局副局長肖遠企在會上表示，今年以來，城市房地產融資協調機制將合規房地產項目納入「白名單」，下一步要將商品住房項目貸款全部納入「白名單」，做到「應進盡進」。

肖遠企表示，優化貸款資金的撥付方式，做到「應早儘早」。今後，商業銀行和房地產專案公司在協商一致的情况下，可以將全部貸款提前發放給房地產公司開立的專案資金監管帳戶。

倪虹又在發布會上提到，在9月底的相關政策發布以來，政策效果已經開始顯現，房地產開發投資、新建商品房銷售等主要指標降幅繼續收窄，特別是9月底以來，一手房看房量、到訪量、簽約量明顯增加，二手房交易量持續上升，市場出現了積極的變化。下一步，住建部將會同有關部門，堅決貫徹黨中央、國務院決策部署，一項一項抓落實，把政策效應充分釋放出來，更多惠及人民群眾。

其他報道

大摩下調內地非必需消費品股評級

中國消費放緩 LVMH創始人財富縮水370億美元

日本出口轉跌 見2021年以來最大降幅

美國國防部將禾賽科技從黑名單中移除

滬深三大指數高開 人行淨回籠174億人幣

恒指高開185點 科指升1% 融創跌14%

蘋果據報曾與比亞迪合作開發電動車電池

融創折讓約19% 先舊後新配股 籌11億

港股ADR升101點 夜期高水195點 美期跌亞股升

道指升337點 創收市新高 美債息降 金龍指數上升

北水增持建行 減持聯合能源